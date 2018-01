Sistema Nacional de Educação na Rádio Estadão

Nessa segunda-feira (10), a presidente Dilma Rousseff assinou mensagem que encaminhou para o Congresso Nacional o projeto de lei sobre a instituição do Sistema Nacional de Educação. De acordo com o PNE, o SNE será o “responsável pela articulação entre os sistemas de ensino, em regime de colaboração, para efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Nacional de Educação”.

