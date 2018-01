Rádio Estadão: TPE faz balanço dos dois anos do Plano Nacional de Educação

Neste mês de junho, o Plano Nacional de Educação (PNE) completa dois anos desde sua sanção, em 2014. O Plano, que tem 20 metas e conta com estratégias específicas para cada uma delas, foi estabelecido por Lei e vigora como a bússola da Educação até 2024, mas há uma série de prazos intermediários que venceram no primeiro e segundo ano de vigência, que se referem a definição de, por exemplo, planos de formação e de carreira para os professores e demais trabalhadores da Educação e a definição da Base Nacional Comum Curricular.

“Depois de três anos de intenso debate a gente chegou, em 2014, neste que é um plano de estado para a Educação brasileira e que é essencial para garantirmos o desenvolvimento do país. Diversos desafios do Brasil, passam por uma Educação de qualidade”, afirmou Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos Pela Educação, no boletim De Olho na Educação, na Rádio Estadão, do dia 7/6. Confira aqui o áudio na íntegra.