Rádio Estadão: TPE fala sobre infraestrutura das escolas

Recentemente, o movimento Todos Pela Educação divulgou um balanço dos dois anos do Plano Nacional de Educação apontando qual a situação dos objetivos que já deveriam ter sido cumpridos desde a data em que a Lei entrou em vigor, em 25/06/2014. Dentre esses itens, há estratégias relacionadas ao salário docente e à parâmetros de qualidade das escolas.

Esse foi o tema da conversa desta quarta-feira no De Olho na Educação, com a presidente-executiva do movimento Todos Pela Educação, Priscila Cruz. Clique aqui para ouvir.

Para conferir o levantamento produzido pelo TPE, acesse aqui.