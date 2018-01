Rádio Estadão: TPE fala da importância da Base Nacional Comum Curricular

A segunda versão da Base Nacional Comum Curricular, que foi entregue em maio para apreciação do Conselho Nacional de Educação (CNE), órgão ao qual cabe consolidar uma versão final do documento, traz avanços na integração entre as etapas da Educação Básica, especialmente na passagem da Educação Infantil para o Ensino Fundamental, segundo Alejandra Meraz Velasco, superintendente do Todos Pela Educação.

Alejandra comentou o assunto no quadro “De Olho na Educação”, da Rádio Estadão, desta quinta-feira (9/6). Confira aqui.