Rádio Estadão: TPE comenta lançamento da Jeduca

Foi laçada, nesta quinta-feira (25), a Jeduca – Associação de Jornalistas de Educação, iniciativa que conta com apoio do Todos Pela Educação. O lançamento foi realizado no 11° Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, e contou com uma mesa de debate sobre a cobertura jornalística da Educação no Brasil, da qual participou a superintendente do TPE, Alejandra Meraz Velasco. Ao final do evento, Alejandra falou com a Rádio Estadão sobre essa importante iniciativa e porque o movimento a apoia. Confira aqui.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.