Rádio Estadão: Pesquisa mostra que os brasileiros leem pouco

A quarta edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Ibope Inteligência para o Instituto Pró-Livro, mostra que, de 2011 a 2015, cresceu pouco o número de leitores no país – de 50% para 56%. Das 5.012 pessoas entrevistadas, 74% não compraram nenhum livro nos últimos três meses e 30% nunca o fez. A leitura foi a 10ª colocada no ranking de atividades preferidas no tempo livre.

A pesquisa mostra ainda que, dentre os professores entrevistados, apenas metade leu algum livro nos últimos três meses – dado preocupante, segundo Alejandra Meraz Velasco, superintendente do movimento Todos Pela Educação, que comentou sobre o assunto na tarde desta terça-feira (31/5), na Rádio Estadão.

