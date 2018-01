Rádio Estadão: Ensino de qualidade ainda é desafio

Um relatório do Fórum Econômico Mundial, divulgado na última semana, aponta o Brasil como um dos países com mais baixa qualidade no ensino de ciências e matemática. Por outro lado, o documento diz que o país avançou na preparação para uso de novas tecnologias da informação. A superintendente do movimento Todos Pela Educação, Alejandra Meraz Velasco, comentou sobre essas conclusões no quadro De Olho na Educação, da Rádio Estadão, nesta terça-feira. Clique aqui para conferir o áudio na íntegra.

