Rádio Estadão: Educação Inclusiva é tema do De Olho na Educação

O quadro De Olho na Educação da Rádio Estadão desta quinta-feira (30), contou com a participação de Rodrigo Hübner Mendes, superintendente do Instituto Rodrigo Mendes, que é parceiro do Todos Pela Educação no Observatório do PNE, e ajuda a monitorar especialmente a Meta 4 do Plano Nacional de Educação, que trata de Educação Inclusiva.

Na entrevista, Rodrigo fala sobre o projeto Portas Abertas para a Inclusão, que busca incluir, por meio da Educação Física, crianças e jovens com deficiência na sala de aula comum.

Clique aqui para ouvir.