Rádio Estadão: Base Nacional Comum em debate nos estados

Entre os dias 23 de junho e 05 de agosto, a 2ª versão da Base Nacional Comum Curricular passa por debates em seminários estaduais ao redor de todo o Brasil. A ideia é ter a participação de alunos, professores, especialistas, coordenadores e entidades da área de educação para receber contribuições relevantes para a melhoria do documento. Alagoas e Rondônia foram os primeiros estados onde ocorreu o debate. O cronograma dos seminários em cada estado está disponível no portal do Movimento pela Base (movimentopelabase.org.br). Após essa rodada de seminários, será elaborada uma terceira versão do documento.

As principais mudanças entre as versões da BNCC, os desafios da elaboração do documento final e da implementação, de fato, da base nas escolas, foram comentados no De Olho na Educação, da Rádio Estadão, por Antonio Augusto Gomes Batista, coordenador de pesquisas do Cenpec – Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, organização que é parceira do Todos Pela Educação no Observatório do PNE.

Clique aqui para conferir o áudio na íntegra.