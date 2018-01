Prefeitura de São Paulo quer priorizar crianças em situação de vulnerabilidade

Alexandre Schneider, secretário municipal de Educação de São Paulo, anunciou há três dias que pretende buscar ativamente as crianças em situação de vulnerabilidade para matriculá-las na Creche.

Um dos intuitos do projeto é acabar com a fila por vagas na Educação Infantil, que, em novembro de 2016, atingiu a marca de 172 mil crianças. A proposta está alinhada ao Plano Nacional de Educação (PNE), cuja meta 1 estabelece que, até 2024, ao menos 50% das crianças de 0 a 3 anos frequentem a Creche.

Alessandra Gotti, doutora em Direito Constitucional e sócia-efetiva do Todos Pela Educação, comentou a medida no quadro De Olho na Educação, na Rádio Estadão. Para a especialista, a busca ativa é fundamental para saber, de fato, qual a demanda por vagas no município. “Essa procura é essencial tanto para o planejamento da oferta, quanto para atender a demanda existente em São Paulo”, afirma a especialista.

Ouça aqui a participação de Alessandra Gotti, no De Olho na Educação da Rádio Estadão.