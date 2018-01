Os desafios da Educação e da Saúde

No dia 9 de setembro, o gerente de conteúdo do movimento Todos Pela Educação participou de um programa da Rádio Estadão, transmitido também pela TV Estadão, no qual analisou a Educação Brasileira – sua evolução e desafios.

Também participou do programa Miguel Roberto Jorge, diretor da Associação Médica Brasileira, que analisou a área da Saúde.

Confira como foi esse debate, mediado pelo jornalista Haisem Abaki:

Na Rádio Estadão:

Os desafios do governo Temer nas áreas de educação e saúde- Bloco 1

Os desafios do governo Temer nas áreas de educação e saúde- Bloco 2

Na TV Estadão:

‘Estadão Discute’: Os desafios na educação e saúde