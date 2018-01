O Tribunal de Contas da União (TCU) desenvolveu um sistema de acompanhamento e fiscalização do cumprimento do Plano Nacional de Educação (PNE) que será executado de maneira contínua durante toda a vigência do plano (2014-2024).

O foco será avaliar a necessidade de proposição de medidas aos atores governamentais competentes que visem corrigir falhas e omissões e, de forma igualmente importante, identificar oportunidades de melhoria na atuação do Governo Federal e, subsidiariamente, nos níveis estadual e municipal, no que se refere ao PNE.

“O TCU está alinhado ao compromisso de ver cumpridas as metas do PNE”, afirmou Ismar Barbosa Cruz, Auditor Federal de Controle Externo do TCU, em entrevista ao quadro De Olho na Educação na última quinta-feira, a convite do Todos Pela Educação e da Radio Estadão. Clique aqui para ouvir.