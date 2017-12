“O País deve garantir o direito à Educação das pessoas com deficiência na escola comum”

No dia 3 de dezembro é comemorado o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas e faz parte do calendário brasileiro.

O De Olho na Educação, da Rádio Estadão, contou com a participação do Rodrigo Mendes, superintendente do Instituto Rodrigo Mendes. Ele comentou sobre a importância de garantir o acesso à Educação para pessoas com deficiência em escolas comuns e o dever de incluir essa população em todas as esferas da sociedade.

Confira aqui o áudio dessa entrevista.