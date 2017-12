O ano de 2016 para a Educação

No ano de 2016 muitas coisas aconteceram no Brasil. No campo político e econômico, principalmente, foram muitas mudanças. A Educação não ficou de fora: ocupações e protestos de estudantes, o andamento da Base Nacional Comum Curricular, propostas de reforma do Ensino Médio, corte de gastos, mudanças no financiamento federal da área, troca do quadro de pessoas do Ministério da Educação – com revisão de algumas políticas do governo anterior. Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos Pela Educação, faz uma retrospectiva do ano de 2016 na Educação. Confira aqui a participação que foi ao ar no dia 22/12/2016.

