O ano de 2017 começa com os novos prefeitos tomando posse nos municípios brasileiros. Neste ano, porém, boa parte deles já começou anunciando corte de gastos. Nesse cenário, a população precisa ficar atenta para que os cortes não atinjam a Educação, afinal, ainda há muitos desafios em todo o país para que todas as crianças e jovens tenham acesso à Educação de qualidade. Esse foi o tema do quadro De Olho na Educação desta terça-feira (03), que contou com a participação do gerente geral do Todos Pela Educação, Olavo Nogueira Filho, que ressaltou a importância de dar atenção também à qualidade do ensino, e não apenas à criação de vagas. “Não podemos isolar a discussão sobre qualidade da demanda por abertura de vagas. A qualidade do atendimento tem a ver com a infraestrutura predial, com a formação dos professores, com a proposta pedagógica”, aponta Olavo. Clique aqui para ouvir.

