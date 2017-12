“Não ouvir a voz do professor torna a cobertura jornalística mais pobre”

Foi lançada neste mês a campanha “Fala, Educadora! Fala, Educador!”, uma parceria inédita entre a Associação de Jornalistas de Educação (Jeduca) e a Secretaria de estado da Educação de São Paulo.

O De Olho na Educação, da Rádio Estadão, contou com a presença do jornalista Antônio Gois, presidente da Jeduca, que comentou sobre a dificuldade que muitos repórteres encontram para conversar com os educadores, e também reiterou que uma das finalidades do projeto é informar os docentes que não haverá punição por falarem com jornalistas, além de conscientizar a importância do papel social da imprensa a todos os trabalhadores da Educação.

Confira aqui o áudio dessa entrevista.