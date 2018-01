“Jovem quer escola que caiba na vida”

De acordo com o Plano Nacional de Educação (PNE), vence neste ano o prazo para o País matricular na escola todos os jovens de 15 a 17 anos. Porém, os dados educacionais mostram que essa meta dificilmente será atingida. Esse foi o tema do quadro De Olho na Educação, da Rádio Estadão, desta terça-feira, que contou com a participação de Mozart Neves Ramos, diretor de Articulação e Inovação do Instituto Ayrton Senna, organização parceira do Todos Pela Educação no Observatório do PNE.

Durante a entrevista Mozart pontuou que desinteresse é a principal causa do alto percentual de jovens fora da escola. “O jovem quer uma escola que caiba na vida”, afirmou.

Clique aqui para conferir.