“Há uma insatisfação geral em relação ao Ensino Médio”

O Ibope realizou uma pesquisa de opinião sobre a necessidade de reformular o Ensino Médio. Dos entrevistados, 77% acham que essa mudança deveria ser promovida pelo Governo e apenas 19% mostraram-se contrários à reformulação.

O De Olho na Educação, da Rádio Estadão, do dia 15 de novembro contou com a presença da Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos Pela Educação. Ela comentou sobre a atual situação da última etapa da Educação Básica e da necessidade de ponderar os resultados desse estudo, visto que a polêmica está em como essa mudança será feita.

Confira aqui o áudio dessa entrevista.