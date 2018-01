Em cada 10 jovens, só 1 está satisfeito com as aulas na escola

Pesquisa feita pelo Instituo Inspirare com 132 mil estudantes de 13 a 21 anos de todas regiões do Brasil, mostra que maioria dos jovens reconhece a importância da educação e gosta da escola onde estuda, mas não está feliz com as aulas que têm. A maioria dos participantes do estudo (86%) vem de escolas públicas. Só 1 em cada 10 jovens está satisfeito com as aulas e os materiais pedagógicos. Entre as atividades oferecidas pelas escolas, as artísticas são as preferidas. Mas 69% indicam que não há atividades e oficinas culturais na escola. Em uma escala de 1 a 5, 69% dos jovens avaliam a escola com notas abaixo de 3. Anna Penido, diretora executiva do Instituto Inspirare, falou sobre essa pesquisa no quadro De Olho na Educação, da Rádio Estadão, no dia 22/9. Confira a entrevista aqui.

Para ver a pesquisa completa, acesse http://porvir.org/nossaescola