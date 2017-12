Violência no País é resultado da desigualdade

Os altos índices de criminalidade e violência no Brasil tem raiz na profunda desigualdade que existe no País. E a falta de uma Educação de qualidade amplia ainda mais as disparidades, pois reduz as oportunidades para que as novas gerações rompam o ciclo de exclusão em que suas famílias têm estado por anos.

Priscila Cruz, presidente-executiva do movimento Todos Pela Educação, comenta no quadro De Olho na Educação, da Rádio Estadão, que estudos apontam que só o fato de o jovem estar matriculado já reduz a a criminalidade, e, se a Educação for de qualidade, que garanta sua aprendizagem, aí então, ele tem a oportunidade de superar as barreiras da desigualdade. Por isso, é fundamental colocar a Educação como eixo central do desenvolvimento do País, com políticas que garantam a permanência das crianças e dos jovens na Escola e sua aprendizagem, combatendo também os diversos fatores externos à escola – como a pobreza – que podem influenciar negativamente no cumprimento do diteiro à uma Educação de qualidade.

Ouça aqui a participação da Priscila, no De Olho na Educação da Rádio Estadão.