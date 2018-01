Após a divulgação do Ideb, o jornal O Estado de São Paulo publicou uma reportagem sobre o impacto do nível socioeconômico na Educação, com base em levantamento do Instituto Ayrton Senna. Priscila Cruz, presidente executiva do Todos Pela Educação falou sobre o tema no quadro De Olho na Educação, da Rádio Estadão, no dia 16/09. Confira aqui.

