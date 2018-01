“É fundamental para o aluno aprender a conviver de maneira democrática, e a escola é um bom espaço para essa aprendizagem”

A meta 19 do PNE determina a efetivação da gestão democrática na Educação até este ano. Um dos modos de fazer com que isso aconteça é estimular a participação dos alunos, pais, professores e funcionários na tomada de decisões por meio de conselhos.

O assunto foi abordado no De Olho na Educação, da Rádio Estadão, que contou com a participação da Roberta Panico, coordenadora da Comunidade Educativa CEDAC. Ela explicou como ações cotidianas podem ajudar a aumentar a cooperação entre a gestão e as pessoas que compõem a comunidade escolar.

Confira aqui o áudio da entrevista.