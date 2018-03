“É difícil imaginar uma gestão democrática quando o diretor foi nomeado por indicação política”

Em 74% dos municípios brasileiros, os diretores chegam ao cargo apenas por indicação política, de acordo com a Pesquisa de Informações Básicas (Munic), do IBGE. Esse dado vai de encontro ao que foi estabelecido no Plano Nacional de Educação, em sua meta 19, que determina que a eletividade dos gestores escolares deve levar em consideração critérios de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade. Já falamos sobre o tema aqui no Blog neste post.

O De Olho na Educação, da Rádio Estadão, contou com a participação do Ricardo Falzetta, gerente de conteúdo do Todos Pela Educação. Ele comentou sobre a gestão participativa ainda não ser uma realidade em todas as escolas públicas do País.

Confira aqui o áudio dessa entrevista.