“Criança que pratica esporte aprende mais”

O Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece que todas das escolas tenham quadra, porém, apenas um terço das escolas do país tem esse espaço, de acordo com dados do Observatório do PNE. Quando olhamos separadamente para a rede pública e a particular, vemos que não muda muita coisa: das escolas públicas 31% têm quadras, e dentre as particulares, 43%. No quadro De Olho na Educação, da Rádio Estadão, desta quinta-feira, a presidente-executiva do movimento Todos Pela Educação, Priscila Cruz, comenta que além de proporcionar mais saúde – o que por si só já impacta na aprendizagem – a atividade física contribui para o desenvolvimento de habilidades sociomocionais como trabalho em equipe, empatia e disciplina. “Criança que pratica atividade esportiva aprende mais”, afirma.

Ouça aqui, na íntegra, a conversa de Priscila com o apresentador da Rádio Estadão, Wellington Carvalho.