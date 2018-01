A gravidez na adolescência é um dos principais fatores de evasão escolar entre as meninas, aponta o Boletim Aprendizagem em Foco do Instituto Unibanco, divulgado nesta quarta-feira (27). Segundo dados da Pnad, um terço das jovens de 15 a 17 anos que abandonaram a escola já eram mães em 2014. Dentre as que estavam estudando, as que tinham filhos representavam uma minoria (2% do total). Como assegurar o direito à educação das adolescentes mães, que está previsto na legislação?

