Cidadania na escola é fundamental

Tramita no Senado Federal um Projeto de Lei do Senado, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) para incluir “Cidadania” como disciplina obrigatória transversal em todas as séries do ensino médio, abordando temas como direito constitucional, noções de cidadania e democracia; competências e atribuições de deputados, senadores, prefeitos, governadores e presidente da República; direito do consumidor; e noções de educação fiscal. No quadro De Olho na Educação, da Rádio Estadão, esse assunto foi analisado por André Lázaro, diretor da Fundação Santillana no Brasil, organização parceira do Todos Pela Educação no Observatório do PNE.

