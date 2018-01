Candidatos à prefeitura de SP apresentam propostas para a Educação Infantil

Cerca de 107 mil crianças de zero a cinco anos esperam por uma vaga na Educação Infantil em São Paulo, é o que afirma Alessandra Gotti, membro do Grupo de Trabalho Interinstitucional sobre Educação Infantil (GTIEI) e sócia-efetiva do Todos Pela Educação.

Em sua participação no quadro De Olho Na Educação, da Rádio Estadão, Alessandra explicou a iniciativa do GTIEI em enviar para todos os candidatos à prefeitura de São Paulo uma carta com dez questionamentos sobre as propostas de cada um para as creches e a pré-escolas do município.

No próximo dia 20 de setembro, o grupo organizará um evento para apresentar o compilado das respostas obtidas. Na ocasião, os candidatos poderão expor suas propostas de governo e participar de uma coletiva de imprensa.

“A Educação precisa ser entendida como um projeto de futuro e, para isso, é preciso ter vontade política”, reitera a advogada. Confira aqui o áudio dessa entrevista.

Serviço

Evento é aberto ao público e ocorrerá no dia 20 de setembro, às 10h30, no Teatro Eva Herz, localizado na Livraria Cultura do Conjunto Nacional em São Paulo. Interessados poderão se inscrever pelo telefone (11) 3071-3090 ou pelo e-mail: gtiei2016@gmail.com