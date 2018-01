Base Nacional Comum está em fase de finalização

Nos dias 25 e 26 de janeiro, o Ministério da Educação (MEC) apresentou a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que está em debate há cerca de um ano. O documento, que define o que os alunos da Educação Básica devem aprender até a conclusão da trajetória escolar, é uma exigência estabelecida pelo Plano Nacional de Educação (PNE) e deveria ter sido aprovada em 2016.

Cesar Callegari, membro do Conselho Nacional de Educação (CNE) e do Conselho de Governança do Todos Pela Educação, comenta no quadro De Olho na Educação, da Rádio Estadão, que essa é a primeira vez na história do Brasil que um currículo básico será determinado por lei. “A definição desse documento terá um impacto muito grande nos sistemas de avaliação, no material didático e na formação de professores”, afirma o especialista.

