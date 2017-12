As crianças e os jovens precisam estudar nas férias?

O Todos Pela Educação sempre diz que a Educação não tira férias, mas isso não quer dizer que as crianças e os jovens têm que ficar estudando, no sentido formal – com cadernos, lápis e livros didáticos -, durante as férias. Esse período serve para descansar das obrigações escolares (leituras obrigatórias, exercícios e etc.) e relaxar – mas, isso não significa que não possam, ou não devam, aprender! Afinal aprendemos o tempo todo, e as férias são uma ótima oportunidade para aprender coisas diferentes, na companhia de amigos e da família. O gerente geral do TPE, Olavo Nogueira Filho, comenta sobre esse tema no quadro De Olho na Educação da última quinta-feira (05) – ouça aqui.

O caderno “100 perguntas que vão dar o que falar”, iniciativa do TPE citada na entrevista, pode ser baixado aqui.

Quer mais dicas sobre atividades para fazer com as crianças e jovens nessas férias? Há diversos sites na internet que trazem ótimas dicas, como o Território do Brincar e o Portal de Professor, do MEC.