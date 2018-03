A escola tem que ser melhor para quem tem menor repertório em casa

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE, a escolaridade dos pais interfere no rendimento escolar dos filhos, que têm menor percentual de mobilidade quando os familiares são analfabetos.

O De Olho na Educação, da Rádio Estadão, do dia 22 de novembro contou com a presença da Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos Pela Educação. Ela comentou sobre os dados apresentados pelo estudo, além de reiterar a importância de oferecer uma Educação de qualidade para as populações mais vulneráveis.

