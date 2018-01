100 primeiros dias de gestão são decisivos para a Educação municipal

Em 2017, novos prefeitos e suas equipes assumiram a gestão dos municípios. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), houve uma renovação de aproximadamente 75% dos prefeitos, o que, na prática, significa uma grande renovação político-administrativa na gestão das secretarias municipais de Educação. Os profissionais que passam a trabalhar nas secretarias muitas vezes conhecem a área, mas têm maior experiência com a sala de aula ou com a gestão de escolas do que com a gestão de redes de ensino. Outros, têm experiência de gestão nas demais áreas da prefeitura, mas não, em específico, na área da Educação. Em todos os casos, eles têm a responsabilidade e o desafio de organizar a rede de ensino para o início das aulas e também de planejar a gestão para os próximos quatro anos.

Pensando em como apoiar os novos gestores para garantir a qualidade da Educação para todas as crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Fundação Santillana, preparou a Agenda dos Cem Primeiros Dias. Essa é a 3ª edição do material que tem por objetivo contribuir com o trabalho do Dirigente Municipal de Educação (DME) para, por meio da Educação, reduzir as desigualdades e exclusões sociais e diminuir a dívida social existente. A Agenda apresenta as ações essenciais a serem desenvolvidas nos 100 primeiros dias de mandato em relação às diferentes áreas da gestão educacional. Os conteúdos abordados estão divididos entre aspectos gerais e específicos. Entre eles estão:

– a necessidade de o DME conhecer a legislação, as políticas, as diretrizes, os programas e os projetos implantados pela gestão anterior e/ ou em processo de implementação;

– a importância de se verificar os convênios e contratos vigentes, além da busca de informações sobre as prestações de contas;

– a necessidade de mapear as demandas escolares e priorizar os preparativos para o início do ano letivo;

– a importância de se fazer o cadastro e iniciar o uso da plataforma Conviva Educação, entre outros.

A Agenda dos Cem Primeiros Dias pode ser acessada no site da Undime (undime.org.br) e na plataforma Conviva Educação (convivaeducacao.org.br). Além disso, a versão impressa desse material foi distribuída a todos os municípios.

É essencial que os novos gestores estudem esse material, pois ele é uma fonte de informação e formação que certamente contribuirá para o planejamento, a implementação e a gestão das políticas públicas educativas. As equipes que assumiram recentemente as secretarias municipais de Educação, precisam compreender o contexto para fazer um planejamento adequado. A realidade atual nas prefeituras é de contenção orçamentário-financeira devido à crise econômica, entretanto, os desafios da Educação são grandes e urgentes.

Para contribuir também com essa demanda e considerando as mudanças após as eleições municipais, a plataforma Conviva Educação criou, em 2016, a ferramenta Memorial de Gestão, para que as secretarias pudessem registrar as ações, programas e políticas desenvolvidas e implementadas nos últimos quatro anos. O material é um documento orientador aos novos gestores e também está disponível na plataforma. Além disso, o Conviva criou uma ferramenta específica para o conteúdo da Agenda dos Cem Primeiros Dias.

O Conviva Educação é uma iniciativa da Undime e de parceiros como o Todos Pela Educação e outros 10 institutos e fundações. Lançada em 2013, tem o objetivo de apoiar o trabalho do gestor e da sua equipe disponibilizando gratuitamente conteúdos, espaços de troca de experiências e ferramentas para registro e organização das ações. Embora o público cadastrado seja a equipe das secretarias, quem quiser conhecer a plataforma e os materiais sobre gestão pública pode usar o recurso visitar disponível no portal.

Alessio Costa Lima, Dirigente Municipal de Educação de Alto Santo/ CE e Presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime)

