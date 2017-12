Uma semana inteira dedicada à arte

Realizada desde 2010, a Semana de Arte do Concórdia reúne exposições e espetáculos de dança e teatro, debates e palestras. Alunos, professores, pais e convidados comparecem à escola para conferir o modo de expressão dos filhos por meio das diversas formas de arte.

O foco da Semana, programada de 3 a 6 de novembro em 2015, foram os trabalhos resultantes de um projeto nascido da parceria da coordenação pedagógica com professores de Literatura e de Arte e, posteriormente, dos professores de Geografia e de História.

“O objetivo é estimular os estudantes a valorizar e prestigiar a arte, seja ela criada dentro da escola ou por artistas contemporâneos”, explica Edson Eller, diretor do colégio.

No espaço dedicado à exposição, os destaques foram as peças dos alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, dedicados à reprodução das técnicas de autorretrato em tela. A inspiração veio após visita à mostra da artista mexicana Frida-Kahlo. Um trabalho que, segundo Eller, “possibilita um olhar mais sensível ao que nos desafia diariamente”. Outro grupo voltou-se ao estudo das criações do quadrinista argentino Ricardo Liniers e produziu peças que retratam situações de diversas personagens, inclusive amigos imaginários.

Ainda integrou a Semana de Arte, a exposição sobre mapas artísticos representados por meio da percepção espacial e caminhos do cotidiano. Os alunos recriaram a paisagem do seu trajeto de mobilidade urbana partindo das referências de artistas como Jorge Macchi, Nelson Leiner e Ibrahim Miranda.

“Foi uma excelente oportunidade de socialização entre os estudantes do colégio, além de ser um momento de reflexão sobre a importância do olhar artístico, eixo central da construção de uma sociedade melhor”, finaliza o diretor.