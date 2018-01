Portfólio na Educação Infantil mostra avanços do aprendizado

Os adultos, principalmente aqueles que já estão no mercado de trabalho, sabem da importância de um bom portfólio, pois nele o profissional reúne trabalhos realizados ao longo de sua carreira. Dessa forma, o portfólio pode ser determinante na hora da apresentação de um candidato a vaga de trabalho. Mas, e na escola, como esse tipo de material pode ajudar?

O Colégio Concórdia decidiu aderir ao portfólio para os pequeninos da Educação Infantil em 2015, com o intuito de apresentar aos pais o desenvolvimento de seus filhos de uma forma mais concreta. “Pensamos em uma nova ferramenta para avaliar os alunos na Educação Infantil, algo que mostrasse aos familiares a evolução gradativa dos seus filhos ao longo do ano, e que não fosse um simples relatório”, explica Leia Valkinir, coordenadora pedagógica do colégio Concórdia.

De acordo com Leia, o portfólio, que é produzido durante todo o ano letivo, e, além de mostrar a evolução dos “pequetuchos”, auxilia o professor a entender melhor os alunos. “Mesmo o professor, que está ali dia a dia com eles, passa a ser mais observador, compreende melhor o aluno e pode ajudar ainda mais nessa caminhada do saber”, afirma a coordenadora pedagógica.

Por meio do portfólio, os professores analisam e colocam no documento outros diversos pontos que fazem uma avaliação mais ampla do estudante. Segundo Leia, são analisados oralidade, motricidade, escrita do nome, evolução do desenho da figura humana, as fases da escrita, desenvolvimento da autonomia, dentre outros itens.

Além de pais, professores e profissionais do colégio, o portfólio pode mostrar a mais alguém a evolução da criança — talvez o maior interessado dessa lista, o próprio aluno. “O interessante é que o estudante pode observar seu próprio desenvolvimento. O professor mostra aos alunos as suas atividades, e eles podem perceber o quanto cresceram e são capazes. Esse processo ajuda na construção de sua autoestima”, comenta Leia.

Outro benefício promovido pela elaboração desse documento: quando crescerem, as crianças terão o privilégio de ver seu portfólio e lembrar cada degrau que tiveram de galgar, cada etapa vencida para chegar aonde chegaram (ou chegarão). Vamos imaginar ainda a alegria dos pais ao receberem os portfólios prontos. Cada página mostrando toda a colorida trajetória dos seus filhos naqueles 12 meses, passo a passo. Com o passar dos anos, cada página será para todos uma viagem no tempo.

“Esse portfólio, além de ser uma forma de mostrar aos pais a evolução dos filhos de uma maneira mais concreta, mais palpável, também é um documento que poderá ser guardado e apreciado anos mais tarde, tanto pelos pais quantos pelos próprios alunos. É como se fosse um álbum de fotos com o início da construção de um ser humano”, finaliza Leia.