Mostra Cultural traz produção autoral dos alunos e grandes temas do cotidiano

Exposição de trabalhos, feira do livro e temas como o perigo do crescimento da intolerância no Brasil. Essas foram algumas das atividades apresentadas na Mostra Cultural do Colégio Concórdia, que ocorreu no início de junho. O evento reuniu trabalhos de todos os alunos da escola, desde os pequeninos da Educação Infantil até os jovens do Ensino Médio.

A diversidade dos temas foi a marca da Mostra. A Educação Infantil abordou livros paradidáticos. Exemplos: “A Primavera da Lagarta” e “A Rua do Marcelo”, ambos de Ruth Rocha, e “Eu Vi”, de Fernando Vilela. O Fundamental I teve como foco os Jogos Olímpicos, passeando pelos diversos países participantes. Já no Fundamental II, cada professor escolheu um projeto diferente para determinada turma. “A História do Livro”, “Jogos e Enigmas”, “Poliedros”, “Indústria Alimentícia” e o “Mundo Fantástico de Tim Burton” foram alguns dos temas trabalhados e apresentados pelos estudantes.

Léia Valkinir, coordenadora pedagógica do colégio, comenta que os alunos iniciaram cedo as pesquisas, e isso fez com que o resultado final dos trabalhos fosse muito bom. “Os professores das diversas áreas iniciam o projeto com os alunos com bastante antecedência, por meio de pesquisas, trabalhos em grupo ou individuais e discussão do tema. Tudo para buscar o conhecimento prévio do estudante”, afirma Leia, que ainda comenta sobre a importância dos alunos estarem na linha de frente da produção dos projetos. “Assim, aprendem de forma participativa, com a ‘mão na massa’. É um momento no qual eles não são somente ouvintes, mas, sim, participantes do processo de aprendizagem. É a hora em que aparecem os questionamentos, a curiosidade aflora e surge a necessidade do saber mais”.

Os projetos do Ensino Médio tiveram um tom mais sério e trouxeram para a Mostra discussões de temas de peso para o cotidiano: A Importância da Compostagem e suas Vantagens; Cinema, Sociedade e Geografia; A Química no Dia a Dia; Os Perigos do Crescimento da Intolerância no Brasil; Neologismo – Uma Nova Forma de Comunicação. Cada tema foi esmiuçado e debatido pela comunidade escolar.

O público presente foi a grande atração do evento, superando todas as expectativas. Pais, parentes e convidados não foram simples espectadores. Eles participaram intensamente das atividades da Mostra e não pouparam elogios e cumprimentos pelos trabalhos apresentados. “Isso qualifica o trabalho dos estudantes. É como um selo de qualidade que premia a Mostra”, finaliza Léia.