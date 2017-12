Educadores indicam 10 mandamentos para o vestibular da Fuvest

Do Colégio

A Fuvest divulgou nesta segunda-feira, 24 de novembro, os locais de prova da primeira fase do vestibular 2016, que será aplicada neste domingo, dia 29, em 121 escolas. Mais de 140 mil estudantes devem participar da primeira fase. Educadores do colégio Concórdia elaboraram 10 mandamentos para ajudar no preparo que antecede a prova.

1- Arejar a cabeça na véspera das provas: não adianta se desesperar e começar a folhear livros aleatoriamente; o momento é de distrair-se com outras atividades. Nervosismo só atrapalha;

2- Alimentação adequada: na véspera da prova, escolher comidas leves, e no dia D lembrar que a alimentação é importante e que sair de casa de barriga vazia vai atrapalhar o rendimento. Frutas e sanduíches leves são recomendados;

3- Levar todos os itens necessários: documentos, comprovante de inscrição e caneta devem estar à mão na hora de sair de casa;

4- Chegar adiantado ao local da prova: principalmente se você não conhece o trajeto até o local da prova, é importante que saia de casa com até 3 horas de antecedência, considerando que podem acontecer imprevistos durante o trajeto. Problemas de trânsito e mesmo do serviço de transporte costumam acontecer;

5- Na hora da prova, eliminar primeiro as questões das áreas que você domina: se você é fera em exatas, por exemplo, comece por matérias desta área; deixe as que requerem mais tempo para o final;

6- Distribuir bem o tempo: calcule o tempo da prova e divida-o pelo número de questões, assim terá uma média de quanto tempo pode demorar em cada teste;

7- Fazer um intervalo durante a prova: pode parecer arriscado, mas às vezes o simples fato de ir rapidamente ao banheiro e lavar o rosto pode renovar o ânimo;

8- Focar em você: pode ser que seu vizinho de prova esteja tranquilo demais, mas não se deixe contaminar pelo comportamento dos outros;

9- Não tente calcular a nota: ao final da prova, é provável que a maioria dos estudantes esteja discutindo quais questões acertaram e erraram. Você já deu o seu máximo, relaxe um pouco;

10-Acreditar em você: o nervosismo é natural, mas lembre-se de que você se preparou para esta prova da melhor maneira. Mantenha o otimismo.