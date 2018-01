Atividade teatral estimula potencialidades e aprendizagem dos alunos

Num mundo que oferece inúmeros recursos capazes de estimular o interesse das crianças pelos acontecimentos, além dos jogos, brinquedos e atividades voltados à criatividade e à interação com os demais, o teatro vai ganhando importância no espaço escolar. Afinal, esta arte pode funcionar como uma importante parceira educacional, estimulando um interesse maior pelo aprendizado e pela participação dos alunos nas aulas.

No Concórdia, levar o teatro aos alunos não é novidade. Mas o trabalho que o colégio já desenvolvia há alguns anos de forma experimental tornou-se algo permanente com a criação do Grupo de Teatro Independente, iniciado há algumas semanas com alunos do Fundamental II.

Para o colégio, como explicou seu diretor, Edson Eller, o teatro ganha importância porque contribui para o crescimento emocional e cultural da criança: “O teatro permite isso, uma vez que favorece o desenvolvimento perceptivo através das atividades de improvisação, da oralidade, da expressão corporal, além de permitir que o indivíduo tenha uma integração diferenciada com o grupo”.

A atividade sempre foi vista com entusiasmo pelos alunos, confirmando a percepção de que a Arte é um poderoso caminho a ser explorado rumo ao desenvolvimento pessoal.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É o que pretende a escola. Ao conduzir a potencialidades até então não percebidas pelos envolvidos, as “aulas teatrais” também reforçam nos alunos o interesse pelo aprendizado, em todos os seus aspectos. Assim, crianças que não usufruem das aulas de forma prazerosa e que apresentavam problemas de apreensão dos conteúdos, ou mesmo de relacionamento, têm uma nova perspectiva de crescimento. Passam a aproveitar melhor suas oportunidades de expressão, de escrita, e de posicionamento e decisão diante dos desafios da vida.

Bárbara Freitas Soares da Silva, professora de Arte e responsável pela criação do projeto, comenta que as aulas de teatro ajudam as crianças a trabalhar questões importantes – “Durante a vida escolar, o teatro faz com que a criança trabalhe seus estímulos e seu raciocínio, para que se comporte com segurança em situações corriqueiras e escolares. No teatro abordam-se temas como: preconceito, problemas familiares, relações pessoais, política, diferenças de pensamentos e entre outros. Faz também com que a criança observe como seria reação naquele momento”, finaliza Bárbara.

As aulas de teatro do Concórdia são frequentadas atualmente por alunos do Ensino Fundamental II e Médio, semanalmente às 4as. Feiras, em horários opostos aos das aulas regulares.