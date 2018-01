Aplicativo encurta distância entre escola e pais

O colégio Concórdia implantou uma novidade no início deste segundo semestre de 2015: um aplicativo para auxiliar o acompanhamento dos pais na rotina escolar das crianças. Com o “Aluno APP” os responsáveis podem consultar por telefone celular quais tarefas, pesquisas e trabalhos o aluno deve entregar a cada dia, de acordo com a aula e o professor envolvido.

Logo de cara a iniciativa trouxe discussão. Afinal, qual a validade de uma ferramenta tecnológica no controle de crianças e adolescentes? Trata-se de tolher a liberdade individual?

O debate logo se dissipou com o início do uso do aplicativo. Além dos pais, o serviço ajuda os estudantes, que têm acesso ao conteúdo das aulas. Desta forma, os alunos estão melhor preparados e os professores podem acompanhar o aproveitamento das crianças. Mas o principal ponto foi o ganho que gerou com os pais.

Com a disponibilização das informações e rotina da escolar dos alunos aos responsáveis, os pais tornam-se muito mais participativos e colaborativos na vida escolar dos filhos. “Antes de implanta-lo, fizemos alguns testes com filhos de funcionários do colégio e o resultado foi muito positivo. Logo após o início oficial, percebemos que os responsáveis agora podem ficar conectados e, assim que postamos alguma informação, eles recebem a notificação. Isso trouxe de imediato um maior envolvimento dos pais com a vida escolar dos filhos. A distância entre escola e pais foi encurtada. E jamais houve qualquer tolhimento a liberdade dos estudantes”, descreve o diretor do Concórdia, Edson Wander Eller.

O aplicativo disponibiliza o boletim sempre que o colégio determina, e, por não precisar de impressão, todas as alterações podem ser consultadas diretamente pela internet, em qualquer horário e local.

Mais um benefício do “Aluno APP” é trazer aos pais do Concórdia o acompanhamento de eventuais situações como convocações de reunião, faltas e até um possível atendimento médico que o aluno tenha necessitado. “É nítida a redução de demanda para o colégio. Agora, dados corriqueiros são disponibilizados pelo aplicativo, o que alivia nossa equipe de atendimento. O colégio inverteu a ordem: antes os pais procuravam a direção para esclarecer dúvidas. Agora, a escola informa aos pais, mesmo sem qualquer pedido, e os eles aproveitam as informações”, informa o diretor Edson Eller.