20 dias para o Enem: 10 mandamentos para boa prova

Mais de 7 milhões de estudantes de todo o Brasil se preparam para as provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que serão realizadas daqui a cerca de 20 dias, em 24 e 25 de outubro. Atualmente utilizado como processo seletivo de mais de 1.000 instituições de ensino superior no País, o Enem também é critério fundamental na seleção para bolsas do ProUni (Programa Universidade para Todos) e para o Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Educadores do Colégio Concórdia elaboraram 10 mandamentos para os estudantes se prepararem a uma boa prova, fugindo de imprevistos e dos erros mais comuns, antes e nos dias de prova.

1. Organização é palavra-chave. Para confirmar o local das provas, por exemplo, olhe com antecedência o cartão enviado pelo correio. Se não recebeu o cartão, acesse inep.gov.br. É aconselhável fazer o trajeto até o local dias antes para evitar atrasos no dia do exame;

2. Divirta-se e descanse na semana anterior às provas. O preparo já foi feito. Agora é hora de cuidar do físico para a concentração necessária. Ir ao teatro, ao parque, descansar a mente. Tudo isso ajuda antes do dia “D”;

3. Na véspera e no dia da prova, opte por comidas leves. Nada de sair de casa de barriga vazia. Mas também não exagere. Frutas e sanduíches leves são recomendados;

4. Uma boa noite de sono é importante para quem vai exigir muito da mente. Portanto, é preciso esquecer baladas, games e redes sociais, ou qualquer atividade que roube horas de descanso;

5. Chegue cedo. Os portões abrem às 12h e as provas começam às 13h. Os estudantes que chegarem após este horário não poderão entrar. Nos Estados sem horário de verão ou com fuso-horário diferente, os alunos precisam se orientar de acordo com as 13h de Brasília;

6. Separe o material imprescindível: caneta preta, feita de material transparente, e um documento oficial com foto. Atenção: documentos em mal estado ou sem foto não são aceitos. Em caso de roubo ou furto de documento, o candidato deve levar o Boletim de Ocorrência;

7. Atenção ao que é proibido. Gorros, toucas e relógios não podem. Também não são permitidos calculadora, celular, tablet, MP3 ou qualquer aparelho receptor ou emissor de mensagem;

8. Esqueça a selfie. Não é hora. Tirar fotos – seja da prova, do cartão de respostas ou de si mesmo na sala – acarreta em eliminação. O MEC monitora redes sociais para encontrar candidatos burlem as regras;

9. Atenção aos detalhes para o início. Ao receber o cartão-resposta e a folha de redação, confira seus dados. Identifique o cartão-resposta: marque a cor da capa de sua prova e escreva a frase que se encontra nas instruções. As questões de inglês e espanhol estarão em uma mesma prova. Marque no gabarito apenas as respostas do idioma que você escolheu na hora da inscrição;

10. Acredite em você! O nervosismo é natural, mas lembre-se que você se preparou para esta prova da melhor maneira. E boa sorte.