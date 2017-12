1.200 pessoas na ‘Apresentação de Natal’: alunos e comunidade juntos

Uma grande festa, chamada Apresentação de Natal, encerra há uma década o ano letivo do colégio Concórdia. Felizmente, já se tornou atração cultural do Campo Limpo, bairro da zona sul paulistana em que a instituição está localizada. Desta vez, a celebração, em 2 de dezembro, atraiu nada menos que 1.200 pessoas, entre alunos, professores e moradores da região.

O evento envolve todos os alunos do Concórdia e seu corpo docente, além de demais colaboradores. No espaço da quadra, decorada e iluminada, 300 crianças do Ensino Infantil ao 5º ano do Fundamental apresentaram músicas natalinas. Como ponto alto de encerramento, uma cantata acompanhada de encenação teatral contando uma história milenar: a fuga de Maria e José do Egito para Jerusalém, o nascimento de Jesus Cristo, o primeiro Natal.

Alunos e professores se envolvem completamente em todas as fases da construção do evento, e os pais dão todo suporte para que os filhos participem dos ensaios e da apresentação. A comemoração mostra como o Natal é uma ótima oportunidade para envolver comunidade e alunos.

Dessa vez, o pastor Adevair Schulz e a professora Larissa Smid ensaiaram as crianças e conduziram a apresentação musical. Além deles, todos os professores do Fundamental I colaboraram nos ensaios.

“Todos os participantes não sobem ao palco apenas. Eles realmente aderem ao programa com prazer e entusiasmo. Por isso, o dia do evento é de muita alegria para todos os presentes. É prazeroso ver no rosto de cada um a satisfação pelo resultado daquilo que foi trabalhado durante todo um semestre. É um dos maiores eventos da escola e um dos mais esperados por pais e alunos”, afirma o diretor do Concórdia, Edson Eller.