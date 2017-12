Mostra Cultural traz produção autoral dos alunos e grandes temas do cotidiano

Exposição de trabalhos, feira do livro e temas como o perigo do crescimento da intolerância no Brasil. Essas foram algumas das atividades apresentadas na Mostra Cultural do Colégio Concórdia, que ocorreu no início de junho. O evento reuniu trabalhos de todos os alunos da escola, desde os pequeninos da Educação Infantil até os jovens do