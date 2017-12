Colégios Anglo

Quem Faz

Localizado na Zona Sul de São Paulo, o Anglo 21 é o primeiro colégio do Grupo Anglo, pertencente à SOMOS Educação. A escola, que atende todos os segmentos da Educação Básica, do Infantil ao Médio, concentra práticas pedagógicas modernas e inovadoras, necessárias para o estudante do Século XXI, alicerçadas na tradição e força da marca Anglo. Assim, compromete-se com o desenvolvimento integral de crianças e jovens, a fim de que o mundo possa contar com cidadãos ainda mais responsáveis e conscientes de sua atuação na sociedade, trabalhando para a formação humanista, estimulando valores de responsabilidade individual, social, ambiental, para a capacidade de resolver problemas e para o desenvolvimento de soluções criativas no dia a dia.