The Masters – cultura e conhecimento

A autonomia é um “construir com”: o aluno, seu repertório e sua potencialidade. É preciso que a escola seja ao mesmo tempo referência e solo para impulso. Os alunos do Colégio Sidarta foram convidados, em reconhecimento às suas competências acadêmicas e linguísticas, a participar do programa “The Masters”, oferecido pela Oxford International School e reconhecido mundialmente pelo Conselho Britânico. Esta viagem internacional nos parece um terreno fértil para esse tipo de construção autônoma, nunca podendo nos esquecer: um “construir com”.

A uma competição acadêmica internacional, para alunos do Ensino Médio, estimula e desenvolve competências tais como trabalho em equipe, liderança, elaboração de um produto, pesquisa de mercado, consciência e planejamento financeiros, e além de exigir habilidades, tais quais fazer apresentações para públicos de diferentes culturas, compreender seu interlocutor, potencializando também competências linguísticas: também diferentes habilidades: argumentação, contra-argumentação, re-elaboração de estratégias comunicativas em um curto espaço de tempo etc. Este, no entanto, é tão somente o início. As ruas londrinas e parisienses, o museu do Louvre, o palácio de Versalhes e salões universitários britânicos apresentam aos alunos o mundo como convite à reflexão; os conteúdos antes inertes na sala de aula, agora, tomam sentido: discussões que entram pela madrugada, as discordâncias que precisam ser deixadas de lado para o objetivo comum, uma vez mais, ressaltam a importância deste projeto no Colégio Sidarta para que reconheçamos que teorias não substituem experiências de vida.

Durante o programa, os alunos ficaram hospedados na Royal Holloway University of London, e tiveram aulas com renomados profissionais de diferentes áreas do mercado, em inglês. Tiveram a oportunidade de vivenciar a língua em um contexto autêntico, estabelecer parcerias e relações com alunos de outros colégios e trocar diferentes experiências que trouxeram enriquecimento curricular e indescritível de vida.

O trabalho de nossos alunos superou a expectativa da equipe da University of London, o que fez com que os mesmos fossem oficialmente convidados a iniciar o trabalho com a startup que desenvolveram durante o programa. Parabéns aos alunos que tão bem representaram o Colégio Sidarta nessa competição!

Por Aline Mendonça, Coordenadora de Línguas Estrangeiras