Você sempre esteve ao meu lado e eu não o conhecia…

As aulas de Educação Física na See-Saw Panamby, são divididas em unidades dentro de cada ano e ao longo de todo o percurso escolar. Temos esportes, dança, lutas, ginásticas e jogos.

Em cada unidade, toda comunidade escolar participa ativamente no processo de construção do trabalho e com sua intervenção, e com a orientação do professor Alex, é que são determinados os caminhos a serem percorridos e onde se pode chegar. Neste ano, como também já ocorreu nos anos anteriores, tivemos a participação de funcionários e alunos na construção da unidade de lutas. O aluno Pedro, do 9ºano, fez uma demonstração do uso da espada, demonstração esta que lhe rendeu medalha de ouro no Campeonato Brasileiro da Academia ATA.

Tivemos também o Valdemar, do setor administrativo e o professor de química Danilo, do Ensino Médio, que fizeram uma demonstração de Capoeira.

Já o professor do Ensino Fundamental 2 Vinícius, de Geografia, fez uma demonstração dos conhecimentos e das técnicas de Kung Fu que aprendeu e pratica ao longo dos últimos anos.

Os alunos ficaram surpresos por conhecer as habilidades de pessoas que encontram todos os dias e que não imaginavam ter tamanho conhecimento e capacidade.

José Roberto Dias – Coordenação Pedagógica