Você sabe o que é uma advogada? E um taxista?

As crianças do K5 respondem: “advogada é a profissional que ajuda os adultos a resolverem os problemas e taxistas é o profissional que leva a as pessoas para os lugares.”

Querem saber mais? Lá vai:

– Narrador: é aquele que fala o que está acontecendo no esporte na televisão. Narra jogos e também fala no rádio.

– Karateca: luta karatê; estuda sobre a luta e participa de competições.

– Historiador: estuda Histórias reais e precisa saber ler.

– Deputado: decide a lei; trabalha durante quatro anos e nós votamos nele.

– Intérprete: precisa falar duas línguas ou mais; ajuda as pessoas a se comunicar.

– Jardineiro: corta a grama; rega as plantas e as flores; cuida do jardim.

O projeto “Profissões” realmente é sucesso, pois além das que encontramos na escola, as pesquisas e conversas possibilitaram a ampliação do repertório das crianças, ajudando-as a pensar sobre a importância de cada profissão em nossa sociedade.

Outro momento que mereceu destaque foi o de brincadeiras de faz de conta, pois para se colocar na posição dos profissionais a serem representados, cada criança aprendeu um pouco mais sobre o que fazem. Por isso, para brincar foi necessário pensar no espaço, nos materiais a serem utilizados e nas características pertinentes à profissão para representar esses personagens.

Professoras do K5