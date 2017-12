Viajando com os alunos a partir dos seus relatos

Uma boa situação de produção de texto nos 3ºs anos é pedir para os alunos contarem e escreverem sobre as suas férias, pois os passeios, as viagens e as experiências ao lado de seus familiares permitem que escrevam a partir de um contexto bastante significativo para todos.

Nas primeiras conversas mostramos para eles o livro “Férias na Antártica”, das irmãs Laura, Tamara e Marininha Klink e a escolha desse livro ajudou-os na produção dos relatos porque nele encontramos elementos do gênero narrativo, como: personagens, descrição dos lugares, acontecimentos e emoções das autoras.

Após os momentos de leitura, cada aluno escolheu uma viagem para ser escrita em forma de relato e colocou em prática tudo o que aprendeu sobre o gênero. Propusemos algumas etapas de revisão, verificando a coerência, ortografia e o discurso. Além disso, os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver habilidades importantes para ler, interpretar, descrever, narrar e explicar com autonomia os acontecimentos de suas viagens.

Professoras: Fabiula Susin – Rosângela Bernardo – Werena Bertezini