Vamos viajar pelo mundo? Pegue uma carona com os 3ºs anos!

Qual é a comida preferida das crianças do Vietnã?

As crianças inuit usam eletrônicos?

Quem deu nome aos continentes?

Mesquita é quem estuda os mosquitos?

Esses foram alguns dos questionamentos, dos grupos dos 3ºs anos, levantados ao longo do projeto “Um mundo de criança”.

Para responder essas e outras perguntas, utilizamos o livro de mesmo nome e as crianças entraram em contato com a cultura de diversos países pelo viés da infância, identificando-se ou não com costumes e modo de vida.

A partir deste contexto, verificamos semelhanças e diferenças entre a nossa cultura, costumes e jeito de viver e o dos demais povos estudados. Mas o mais importante foi constatar que, não importa onde vivem ou como o fazem, todas as crianças adoram brincar, passear, ler, ouvir histórias e divertir-se com os amigos!

O projeto, além de agradar a todos, contempla o trabalho de leitura de textos informativos, a pesquisa e o aprendizado de ler para buscar informações, a produção e revisão de textos de autoria.

Depois de conhecer o jeito de viver de algumas crianças pelo mundo, cada sala escolheu como transmitir o que aprendeu para o público da escola, por meio de: exposição oral, confecção de cartazes e um museu com objetos de diferentes países trazidos pelas crianças ao longo do projeto.

E vocês? Gostaram da carona!?

Professoras: Rosângela, Werena e Fabiula