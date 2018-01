Uma Viagem ao Espaço

Nesse semestre os alunos dos primeiros anos estão aprendendo sobre o Espaço. Partimos de uma visão fantasiosa que os alunos têm e, a partir de pesquisas e discussões em sala de aula, expandimos esse conhecimento para algo mais concreto e real. Todos estão extremamente curiosos em relação aos diversos mistérios que esse tema envolve:

“Venus tem uns buracos and it’s really, really hot.”

“Pluto is not a planet, he is out of the Solar System now!”

“Os astronautas têm que usar capacete porque eles não conseguem respirar lá. No espaço não tem oxigênio.”

“Why is Mars the planet closest to the Earth and it takes 6 months to get there?”

Com o apoio da lousa eletrônica e internet, podemos mostrar vídeos e imagens que os aproximam dessa realidade tão distante. Nesse mês, até vimos ao vivo o trânsito de Mercúrio (passagem deste planeta entre o sol e a Terra) pelo site da NASA, fenômeno raro que acontece apenas 13 ou 14 vezes a cada século.

Alguns tópicos estudados até o momento foram: características de todos os planetas do sistema solar, estrelas, constelações, vida no espaço, astronautas e espaçonaves. Além de atividades de registro, envolvemos a arte no processo de aprendizagem. Todos ficaram animados ao confeccionar sistemas, constelações, espaçonaves e capacetes de papel machê. Ainda temos algumas surpresas reservadas para o final desses estudos. Aguardem!

Professoras Natália, Érika, Marina e Lisandra