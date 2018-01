Trabalhando a escrita em inglês através de cartas

No ensino em inglês do primeiro semestre do 3° ano trabalhamos com os alunos o gênero textual “Cartas”.

Esse projeto consiste em refletir sobre o formato e conteúdo de diferentes tipos de cartas. Os alunos aprendem as partes que compõem esse tipo de escrita, como cabeçalho, saudação, desenvolvimento, despedida e assinatura, assim como compreendem a distinção entre escrever uma carta para um amigo ou familiar e uma carta para uma empresa, de conteúdo mais formal.

Uma das cartas que os alunos mais gostam de escrever é para seus “pen pals” – alunos de uma escola dos Estados Unidos que eles conhecem apenas através deste intercâmbio de correspondência. As crianças escreveram sobre suas matérias favoritas, seus colegas da escola, onde moram, dentre outros temas. Também fizeram flashcards (cartões) de palavras em português para ensinar seus novos amigos americanos um pouco do vocabulário da nossa língua.

Outro trabalho interessante foram as cartas escritas para empresas. Nelas, os alunos fizeram elogios e críticas, sugeriram novos produtos e tiraram dúvidas. Para esta tarefa, tiveram que escrever em grupos e pesquisar juntos sobre as empresas para as quais estavam redigindo.

Todas as cartas escritas foram enviadas pelo correio a seus destinatários e, aos poucos, os alunos estão recebendo respostas, enviadas diretamente para a escola. Para muitos, foi a primeira experiência deste tipo, que mostrou-se ser muito mais pessoal do que um e-mail ou uma mensagem de celular.

Erica Santos / Larissa Gerjoi / Paula Mills – professoras do 3° ano inglês