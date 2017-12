Tongue Twisters no 3°ano

No primeiro semestre do 3º ano estudamos Tongue Twisters no currículo do inglês. Os trava-línguas são oriundos da cultura popular. Ao estudarmos um segundo idioma entramos em contato com a identidade cultural de seu país de origem, ampliando nossa consciência global. Esse trabalho fica ainda mais interessante quando os alunos comparam os tongue twisters com os trava-línguas que eles conhecem em português.

Este divertido e eficiente estudo proporciona aos alunos o aperfeiçoamento em várias habilidades da segunda língua, em especial o speaking. A prática de recitar trava-línguas propicia consciência fonológica, importante recurso para distinção” de diferentes sons, que ajudarão significamente os alunos em sua oralidade. Os sons trabalhados em sala de aula, tais como “th” e “w”, são amplamente explorados nos tongue twisters, que melhoram a dicção dos alunos, capacidade essencial na aquisição de uma língua. Além do speaking, as habilidades de leitura e escrita também são trabalhadas neste estudo, uma vez que os alunos interpretam e reescrevem cada tongue twister apresentado.

Os alunos do 3º ano estão demonstrando grande entusiasmo com essa sequência de estudo, que possibilita um trabalho relevante de grupo e individual. Ao longo do semestre eles ultrapassarão desafios e estreitarão o relacionamento com os colegas, pois eles muitas vezes ajudam e incentivam uns aos outros. A prática e treino para se apresentarem aos pais também exercita uma habilidade que será importante em toda vida escolar deles.

O trabalho está apenas começando, e certamente proporcionará ainda grandes aprendizados e desenvolvimento!

Professoras Erica Santos, Larissa Gerjoi e Renata Bonatto