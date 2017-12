Toddlers – As coisas que EU gosto

No Toddler, realizamos uma sequencia de atividades, As coisas que Eu gosto (Things I like).

A escola é o primeiro ambiente social no qual a criança é inserida depois da família e do aconchego de sua casa. É o local onde ela vai ampliar as relações sociais. Trazer para esse ambiente, objetos conhecidos e familiares e compartilha-los com os colegas aos poucos vai ajudar a criança a construir sua identidade dentro desse grupo.

As crianças trouxeram fotos da mamãe grávida, da família, de seus lugares e objetos favoritos. Utilizamos este material nas rodas de conversa, onde os alunos têm a oportunidade de compartilhar com seus colegas e professoras um pouquinho de sua vida. Eles adoram ver suas fotos e objetos favoritos expostos na sala, o que torna o ambiente ainda mais acolhedor.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É nessa interação com os professores que eles enriquecem o seu vocabulário e começam a compreender a estrutura da linguagem oral, base para o enriquecimento do seu pensamento e da sua possibilidade de comunicação.

Entre muitos momentos de aprendizagem e socialização, as crianças também têm a oportunidade de dividir com os amigos receitas especiais que os seus familiares preparam conosco durante as aulas de culinária.

Professoras Fernanda, Sula, Larissa e Roberta